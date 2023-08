Viele Autofahrer in Thüringen könnten demnächst bei der Kfz-Haftpflichtversicherung schlechter wegkommen als bisher. Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte, betrifft die schlechtere Risikobewertung rund 220.000 Autofahrer in Gotha, Hildburghausen, Ilm-Kreis, Sonneberg und der Stadt Weimar.