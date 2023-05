Den Autoversicherern sind im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Euro an Schäden aus Thüringen gemeldet worden. Insgesamt habe es rund 4000 Schäden gegeben, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch mit. Dies entspreche in etwa den gemeldeten Schäden aus dem Jahr 2021. Deutschlandweit liegt Thüringen damit auf Platz zwölf der bundesweiten Kfz-Naturgefahrenbilanz. Am stärksten betroffen waren Autofahrer nach Verbandsangaben in Rheinland-Pfalz.