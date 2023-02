Viele Wolken und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, verdichten sich die Wolken im Laufe des Dienstags. Nur kurz scheint an wenigen Orten die Sonne durch. Es bleibt regenfrei - bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht auf Mittwoch lockert es gebietsweise auf, später bildet sich Nebel. Es kühlt auf Werte zwischen zwei und fünf Grad ab.