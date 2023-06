Thüringens Innen- und Kommunalministerium will den Wahlausschüssen in den Gemeinden und Städten einen Leitfaden zum Überprüfen der Demokratietauglichkeit von Bürgermeisterkandidaten an die Hand geben. "Wir haben bei den vergangenen Kommunalwahlen Rückmeldungen von einzelnen Wahlausschüssen bekommen, die in diesen Überprüfungen unsicher waren", sagte Innenstaatssekretärin Katharina Schenk (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Daher habe man einen Leitfaden zur Unterstützung der Arbeit der Wahlausschüsse entwickelt und wolle eine zentrale Service-Nummer beim Landesamt für Verfassungsschutz einrichten.