Nachdem der CDU-Kandidat für die Landratswahl in Sonneberg Platz zwei hinter dem AfD-Bewerber erreicht hat, will die CDU noch einmal massiv um Wählerstimmen für die Stichwahl werben. "Wir werden in den nächsten zwei Wochen alles geben, damit Sonneberg stabil bleibt", sagte Thüringens CDU-Chef Mario Voigt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Wähler, die mit ihrer Stimmen für die AfD Protest hätten ausdrücken wollen, hätten das nun getan. "Aber jetzt geht es um die Frage Sacharbeit, Vernunft und Fortschritt mit Jürgen Köpper oder inhaltsleere Parolen, die den Landkreis Sonneberg gegen die Wand fahren."