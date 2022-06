Bei den Thüringer Bürgermeisterwahlen sind die Wahllokale seit 18.00 Uhr geschlossen - die ersten Ergebnisse in einigen kleineren Orten liegen bereits vor. So erreichte etwa Einzelbewerber Rainer Wehr in Thalwenden (Landkreis Eichsfeld) 93,5 Prozent der Stimmen, wie das Landesamt für Statistik am Sonntag mitteilte. In Tottleben im Unstrut-Hainich-Kreis bekam Jens Scheidig 82,6 Prozent. Und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen erzielte Steffen Hohmann im Ort Birx einen Stimmenanteil von 80,7 Prozent. Auch im Altenburger Land wurden mehrere Bewerber mit einem Stimmenanteil von 90 Prozent oder mehr gewählt. Sie alle hatten keine Gegenkandidaten.