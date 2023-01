Um Waldbrände besser bekämpfen zu können, sind drei Standorte in Südthüringen und einer in Nordthüringen am Dienstag mit geländegängigen Tanklöschfahrzeugen ausgestattet worden. Innenstaatssekretär Udo Götze überreichte die ersten vier von sieben Fahrzeugen, die am Feuerwehrstützpunkt Themar im Landkreis Hildburghausen, in der Gemeinde Föritztal im Landkreis Sonneberg, im Brand- und Katastrophenzentrum Suhl und im Kyffhäuserkreis stationiert werden.