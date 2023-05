Die Waldschäden durch Borkenkäfer haben in Thüringen laut dem Forstministerium erneut drastisch zugenommen. Deswegen stützt die Landesregierung die Waldbesitzer in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit knapp 23 Millionen Euro bei der Beseitigung von klimabedingten Schäden und dem Waldumbau. Bereits von Januar bis April seien 700.000 Festmeter Schadholz, das durch die Käfer verursacht wurde, angefallen. Das sei ein historischer Höchstwert, teilte das Ministerium am Samstag in Erfurt mit. Die betroffenen Bäume waren noch im vergangenen Herbst befallen worden. Mit den wärmeren Temperaturen seit Monatsbeginn hat der Schwarmflug der Borkenkäfer wieder begonnen.