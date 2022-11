Rund 500 Tonnen Müll sind in einer Recyclinganlage im Wartburgkreis in Brand geraten. Das Feuer brach Polizeiangaben zufolge am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Ortsteil Dorndorf in der Krayenberggemeinde aus. Verletzt wurde niemand. Es wurden auch keine Gebäude beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 50.000 Euro. Von Brandstiftung ging die Polizei zunächst nicht aus. Am späten Abend hielten die Löscharbeiten noch an.