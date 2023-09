An einem Bahnübergang in Gerstungen (Wartburgkreis) ist in der Nacht zum Sonntag ein Auto von einem Güterzug erfasst worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 35-jährige Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto im Gleisbett hängengeblieben. Der Mann habe das Auto rechtzeitig verlassen können, bevor der Zug mit dem Auto zusammenstieß. Der Autofahrer war erheblich angetrunken, im Atem wurden rund 2 Promille Alkohol gemessen. Er blieb unverletzt. Der Unfallort war laut Polizei für mehrere Stunden für den Bahnverkehr voll gesperrt.