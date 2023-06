Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend beim Zusammenstoß mit einem Lkw in der Nähe von Sünna (Wartburgkreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei Suhl am Freitag mitteilte, geriet der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 84 zwischen Vacha und Sünna in den Gegenverkehr. Dort kam ihm den Angaben zufolge der Lastwagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 19-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.