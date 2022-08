Ein neunjähriger Junge ist mit einem Fahrrad in dem zur Krayenberggemeinde gehörenden Dorndorf (Wartburgkreis) beim Zusammenstoß mit einem Motorrad schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Suhl am Dienstag mitteilte. Der Junge soll am Montagnachmittag in Höhe des Kulturhauses plötzlich auf die Straße gefahren sein, wo er von der 22-jährigen Motorradfahrerin erfasst wurde. Sie verletzte sich leicht.