Nach einem Vorfall mit einer unbekannten reizenden Substanz in einer Berufsschule in Eisenach (Wartburgkreis) und mehreren Verletzten, hat dort der Unterricht wieder begonnen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte sei noch nicht klar, um welche Substanz es sich handelte. 27 Schüler und 3 Lehrer wurden am Dienstag verletzt, als Unbekannte die Substanz den Angaben zufolge in der Schule verteilten. Die Polizei sprach zunächst von einem oder mehreren Unbekannten. Acht verletzte Schüler kamen in eine Klinik.