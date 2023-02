Zwei tote Senioren hat die Polizei in einem Haus in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) entdeckt. Dabei handele es sich um einen 73 Jahre alten Mann und seine 72 Jahre alte Frau, teilte die Landespolizeiinspektion Suhl am Freitagmorgen mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Mann zunächst seine Frau so schwer verletzte, dass sie starb. Anschließend habe er sich im Anschluss selbst das Leben genommen. Die Leichen waren am Donnerstagabend gefunden worden. Zuvor habe die Polizei die Information erhalten, dass das Paar längere Zeit nicht gesehen worden sei. Weitere Auskünfte gab die Polizei nicht.