Beim Brand in einer Firma in Dermbach (Wartburgkreis) ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, hatte der Mann am Montagabend einen Druckbehälter entleeren wollen. Dabei explodierte der Behälter aus bisher ungeklärten Gründen und verursachte einen Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig, musste aber weitere Druckbehälter in der Nähe des Brandorts für längere Zeit kühlen. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt.