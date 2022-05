Ein Hund hat einen fünfjährigen Jungen gebissen und schwer verletzt. Das Tier sei auf einem Grundstück in Bad Liebenstein (Wartburgkreis) angeleint gewesen, konnte sich aber nach bisherigen Erkenntnissen befreien, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend habe der Hund den am Grundstück vorbei kommenden Jungen in den linken Arm gebissen. Weil das Kind durch den Biss am Dienstag schwer verletzt worden sei, brachte ein Rettungshubschrauber es in eine Spezialklinik.