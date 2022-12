Landtagspräsidentin Birgit Pommer hat in ihrer Weihnachtsansprache 2022 als ein Jahr der Unsicherheiten bezeichnet, das den Thüringern viel abverlangt habe. "Mein Dank gilt allen, die dieses Land am Laufen halten und dafür Sorge tragen, dass wir miteinander in Frieden leben, ganz gleich, wo wir herkommen, ganz gleich, woran wir glauben, ganz gleich wen wir lieben", sagte Pommer.