Aktivisten haben am Montag das Hauptgebäude der Bauhaus-Universität in Weimar besetzt. Wann die jungen Leute die Aktion beenden wollen, ist noch unklar. Von der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Thüringen hieß es am Abend, die Polizei werde nicht gegen die Besetzer vorgehen, es handele sich um eine interne Angelegenheit der Hochschule.