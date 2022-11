In die wegen ihres Rokokosaals international bekannte Anna Amalia Bibliothek in Weimar hat es einen Einbruchsversuch gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden Einbruchsspuren wie eine eingeschlagene Scheibe und eine aufgebrochene Tür in dem historischen Bibliotheksgebäude festgestellt. Es sei aber nichts gestohlen worden. Nach einer Prüfung des Vorfalls, der bereits am Freitag festgestellt wurde, seien Kriminalisten zu dem Schluss gekommen, dass der oder die mutmaßlichen Täter nicht über den Vorraum hinausgekommen seien.