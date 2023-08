Eine Frau ist von einem Baustellenfahrzeug in Weimar umgefahren und schwer verletzt worden. Die 74-Jährige hat am Mittwochmittag zu Fuß ein abgesperrtes Baustellengelände betreten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einer Bahnunterführung fuhr ein 30-Jähriger einen Lastwagen mit Pritsche rückwärts. Dabei übersah er die Frau und überrollte sie. Die Frau fiel und wurde von dem Lastwagen eingeklemmt. Sie konnte mit einem Kranarm befreit werden. Bei dem Unfall zog sie sich schwerste Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.