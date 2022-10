Vom Gelände der Agrargenossenschaft in Niedersynderstedt (Weimarer Land) sind mehrere Kanister mit Pflanzenschutzmitteln gestohlen worden. Die mutmaßlich mehreren Täter haben sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Zutritt zu einer Scheune auf dem Betriebsgelände verschafft, wie die Polizeiinspektion Weimar am Donnerstag mitteilte. Dort haben sie einen Container aufgebrochen, in dem die Chemikalien gelagert wurden und die Kanister gestohlen. Der Wert der gestohlenen Pflanzenschutzmittel beläuft sich der Polizei zufolge nach ersten Erkenntnissen auf einen fünfstelligen Betrag.