In einem Weimarer Supermarkt ist ein Ladendieb auf frischer Tat erwischt worden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl wegen anderer Delikte vorlag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte versucht, in dem Einkaufsmarkt Waren im Wert von 35 Euro zu stehlen. Der Dieb soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden.