Die Dauerausstellung zur Geschichte des sowjetischen Speziallagers Nr. 2 Buchenwald soll grundlegend überarbeitet werden. Das kündigte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, am Samstag auf einer Gedenkveranstaltung in Buchenwald bei Weimar an. Bund und Land stellten für die Erneuerung der 26 Jahre alten Ausstellung zu dem Speziallager und für die Sanierung des Gebäudes rund 3,8 Millionen Euro zur Verfügung.