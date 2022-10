Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wendet sich gegen eine mögliche Abholzung von 70 Hektar Buchenwald für die Erweiterung eines Kalksteintagebaus in Nordthüringen. In einer von der Nabu-Landesvertreterversammlung am Samstag verabschiedeten Resolution warnt der Umweltverband unter anderem vor negativen Auswirkungen auf ein angrenzendes Naturschutzgebiet, das von europäischer Bedeutung sei. Dort lebten mindestens elf Fledermausarten, darunter die stark gefährdete Mopsfledermaus, welche in Thüringen als stark gefährdet gilt.