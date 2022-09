Das neu gestaltete Museum über den Schriftsteller Christoph Martin Wieland (1733-1813) ist seit Samstag in Oßmannstedt bei Weimar wieder für Besucher geöffnet. Die neue Dauerausstellung nimmt Wieland in den historischen Wohnräumen seines Gutsgebäudes als Romanschriftsteller, als politischen Journalisten, als Chronisten der Französischen Revolution und als Übersetzer in den Blick, wie die Klassik Stiftung Weimar mitteilte. Anlass für die Neugestaltung, die mit einem Fest gefeiert wurde, war der 250. Jahrestag der Ankunft des Schriftstellers in Weimar.