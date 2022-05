Bei einem Unfall mit Starkregen auf der Autobahn 4 zwischen Weimar und Jena ist eine Autofahrerin verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Frau am Dienstagnachmittag in Richtung Dresden unterwegs. Wegen überhöhter Geschwindigkeit während des Regens kam ihr Wagen ins Schleudern und prallte gegen ein weiteres Auto, das im Feld neben der Straße landete. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch blieb der Fahrer dieses Autos unverletzt. Die Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt. Für die Bergungsarbeiten wurde die A4 zwischen den Anschlussstellen Apolda und Magdala in Richtung Dresden vorübergehend gesperrt.