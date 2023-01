Ein Betrunkener hat sich in Apolda (Landkreis Weimarer Land) mit einer Schreckschusspistole selbst in die Hand geschossen. Der 41-Jährige wurde mit der noch feststeckenden Munition in der Hand in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hantierte der Mann am Mittwochabend nach ausgiebigem Alkoholkonsum vor einem 40-jährigen Bekannten mit der Waffe und drückte aus Unkenntnis über den Ladezustand ab. Der 41-Jährige sei im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Bei ihm wurden 1,55 Promille Atemalkohol gemessen. Der Vorfall sei an die Waffenbehörde gemeldet worden, wie es hieß.