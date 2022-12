In die geschlossene Museumsbaracke "Olle DDR" in Apolda ist erneut eingebrochen worden. Die Diebe waren im Dezember in das Gebäude eingedrungen, hatten mehrere Räume durchwühlt und die Schränke und Vitrinen nach Wertgegenständen durchsucht, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Diebstahl war einen Tag vor Heiligabend bemerkt worden.