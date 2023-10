Bei einem Unfall im Weimarer Land ist ein Mensch gestorben, zwei weitere wurden schwer verletzt. In dem verunglückten Auto sei ein Ehepaar mit Kind am Dienstag unterwegs gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ihr Fahrzeug sei aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 87 in der Ortslage Oberroßla frontal gegen einen Baum geprallt. Für die Bergung der Verletzten sei der Abschnitt gesperrt worden.