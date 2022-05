Statt der Tür wählte er das Fenster: In Bad Berka im Weimarer Land hat ein Gast seine Pension durch einen Sprung aus einem Fenster in der ersten Etage verlassen. Der Mann sei bei der unmotivierten Aktion am Samstag unverletzt geblieben, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Grund für den Fenstersprung sei offensichtlich ein starker Alkoholkonsum des Mannes gewesen. Auf der Straße angekommen, habe er bemerkt, dass er keinen Schlüssel mitgenommen hatte - und randalierte an der verschlossenen Tür der Pension.