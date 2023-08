Nach zweitägiger Zwangspause als Folge eines Unwetters ist der Erfurter egapark am Freitag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, wenn auch mit Einschränkungen. Ein großer Teil der schweren Schäden in den Park-Hauptbereichen nach einem Gewittersturm am Dienstag sei beseitigt, teilten die Stadtwerke Erfurt am Donnerstag mit. Umgestürzte Bäume seien entfernt worden, die Wege von Laub und Ästen geräumt. Eine Bestandsaufnahme ergab, dass etwa 500 Bäume mittlere bis schwere Astabbrüche erlitten haben. 23 Bäume seien nicht mehr zu retten, der Sturm habe die Stämme regelrecht abgedreht und die Kronen gebrochen.