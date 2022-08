Der Samstag in Thüringen wird nass und laut: Es ist mit Gewittern, Starkregen und gebietsweise starkem Unwetter zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte, werden über den ganzen Tag Schauer und schwere Gewitter erwartet. Dabei treten gebietsweise Hagel und Sturmböen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25 Grad, in der Nacht kühlt es dabei kräftig ab mit Werten zwischen zwölf und 15 Grad.