30, 31, 32, ... In Thüringen steigen die Temperaturen kontinuierlich an. Menschen und Tiere suchen nach Schatten und Abkühlung. Und dabei läuft sich die Sonne gerade erst warm.

Heiß, heißer, Hochsommer: Die Temperaturen in Thüringen klettern unaufhaltsam nach oben. Bereits am späten Vormittag wurden Temperaturen oberhalb der 30 Grad-Marke gemessen. Am heißesten war es am Dienstagvormittag nach Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bad Berka (Weimarer Land) mit rund 32 Grad und in Martinroda (Ilm-Kreis) mit rund 33 Grad. Der DWD kündigte Tageshöchstwerte von 36 bis 38 Grad in Thüringen an. In Jena wurde die 30-Grad-Marke bis zum Mittag noch nicht geknackt - am Nachmittag zeigte das DWD-Messgerät dann schon 36,6 Grad.