Regen und vereinzelte kurze Gewitter erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Thüringen. Dabei startet der Tag mit klarem Himmel, wie der DWD am Freitag mitteilte. Später ziehen aus Richtung Nordwesten Wolken auf. Am späten Nachmittag fällt dann vereinzelt schauerartiger Regen und es kann zu Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen warme 24 bis 27, im Bergland 21 bis 24 Grad.