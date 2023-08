Das Wetter in Thüringen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Dienstag startet bedeckt mit Regen, der mittags nach Osten hin abzieht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Süden des Thüringer Waldes kann es bis zum Mittag zu Dauer- und Starkregen kommen. Auch im Rest von Thüringen wird es ab dem Mittag ungemütlich: Der DWD erwartet dann wiederholte Schauer und Gewitter. Es weht mäßiger bis böiger Wind, in den Kammlagen kann es zu Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, im Bergland bei 13 bis 19 Grad.