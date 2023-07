In Thüringen werden am Freitag Schauer und Regen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, ist es zu Tagesbeginn bedeckt und im Osten des Freistaats fällt letzter Regen. Später wechseln sich trockene Phasen mit Sprühregen ab, nachmittags und abends fallen vereinzelt starke Schauer. Die Höchstwerte liegen am Freitag bei 22 bis 24, im Bergland 16 bis 21 Grad.