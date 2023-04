Nach vielen trüben Regentagen können sich die Menschen in Thüringen auf einen sonnigen Start ins Wochenende freuen. Der Donnerstag beginnt zunächst mit Wolken und vereinzelten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im oberen Bergland besteht Frost- und Glättegefahr durch örtliche Schneefälle und Temperaturen von -2 Grad. Am Donnerstagabend lockern die Wolken von Osten her allmählich auf und es hört auf zu regnen.

Nach vielen trüben Regentagen können sich die Menschen in Thüringen auf einen sonnigen Start ins Wochenende freuen. Der Donnerstag beginnt zunächst mit Wolken und vereinzelten Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im oberen Bergland besteht Frost- und Glättegefahr durch örtliche Schneefälle und Temperaturen von -2 Grad. Am Donnerstagabend lockern die Wolken von Osten her allmählich auf und es hört auf zu regnen.

Im Westen des Landes bleibt es hingegen weiterhin stark bewölkt und an der Landesgrenze zu Hessen kann es auch am Abend zu örtlichen Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad. Im Bergland sorgen starke Windböen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde für etwas kühlere Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad.

In der Nacht zu Freitag bleibt es vor allem im Südwesten des Landes bedeckt. Um den Thüringer Wald sind laut DWD auch in der Nacht immer wieder lokale Schauer möglich. Die Temperaturen fallen auf bis zu 3 Grad. Am Freitag lockern die Wolken auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Lediglich im Westen des Landes sind weiterhin Schauer und Gewitter möglich bei Temperaturen von bis zu 19 Grad.

