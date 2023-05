Bewölktes und regnerisches Wetter erwartet die Thüringer zum Wochenende. Dabei treten am Freitag teils kräftige Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach verdichten sich die Wolken im Laufe des Vormittags, dabei bleibt es zunächst trocken. Im weiteren Tagesverlauf kommt es zu lokalen Schauern und kräftigen Gewittern. Aufgrund von heftigem Starkregen sind laut DWD Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 22 Grad. Nachts bleibt es stark bewölkt und anfangs gewittert es noch teils kräftig. Ab Mitternacht klingt der Regen ab und es lockert ein wenig auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad ab.

Am Samstag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, ab dem Mittag regnet es gebietsweise. Vor allem im Bergland treten Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel weiterhin bedeckt, Regen wird nicht erwartet. Örtlich tritt Nebel auf - bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.

Der Sonntag startet mit dichten Wolkenfeldern am Himmel, gebietsweise werden Schauer und kräftige Gewitter erwartet. Es bleibt mild - bei Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad. In der Nacht zum Montag zeigen sich weiterhin viele Wolken am Himmel. Dabei treten Schauer auf, teils kommt es zu Gewitter. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad.