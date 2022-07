Vom Südharz bis in den Thüringer Wald: Die Waldbrandgefahr in Thüringen bleibt mit extremer Trockenheit, hohen Temperaturen und ausbleibendem Niederschlag hoch. In 29 der 32 durch die Landesforstanstalt Thüringenforst ausgewiesenen Regionen wurde am Mittwoch die Waldbrandgefahrenstufe mit der Stufe 4 ausgewiesen. Das ist die zweithöchste Stufe. Die Infokarte ist damit weiter rot in rot.