Zum Wochenende wird in Thüringen schmuddeliges und wechselhaftes Herbstwetter erwartet. In Kamm- und Gipfellagen kann es am Freitag auch stürmische Böen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ansonsten wird es bedeckt und regnerisch, bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad.