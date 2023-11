Schnee und Schneeschauer erwarten die Thüringer am Dienstag. Dabei bleibt es über den Tag stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bis zum Nachmittag wird zeitweise Schneefall erwartet, dann lässt der Niederschlag nach. Es kommt zu Neuschnee zwischen fünf und zehn Zentimetern, in den Hochlagen bis 25 Zentimetern. Verbreitet tritt Glätte auf - bei Höchstwerten zwischen minus ein und ein Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend stark, teils aufgelockert bewölkt. Vereinzelt kommt es zu Schneeschauern. Es kühlt auf Werte zwischen minus fünf und fünf Grad ab.