Bereits am späten Vormittag wurden in Thüringen Temperaturen oberhalb der 30 Grad-Marke gemessen. Am heißesten war es nach Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Bad Berka (Weimarer Land) mit rund 32 Grad und in Martinroda (Ilm-Kreis) mit rund 33 Grad. In Jena wurde die 30-Grad-Marke bis zum Mittag noch nicht geknackt. Auch Gera lag noch leicht drunter. Erfurt hingegen knapp darüber. Bis zum Nachmittag ist laut einem DWD-Meteorologen davon auszugehen, dass die Temperaturen stetig weiter hochklettern. Es seien Tageshöchstwerte von 36 bis 38 Grad in Thüringen zu erwarten.