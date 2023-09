Der Dienstag bringt Sonnenschein und Temperaturen bis 25 Grad in Thüringen. Ein Hochdruckgebiet östlich des Freistaats hat warme und trockene Luft, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach Auflösung von Bodennebelfeldern am Morgen weht am Tag ein schwacher Ostwind. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 25 Grad, im Bergland auf 17 bis 22 Grad.