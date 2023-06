Die Menschen in Thüringen können sich über einen kühleren Dienstag mit Sonnenschein freuen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 20 und 23 Grad, in den höheren Lagen zwischen 16 und 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Im Laufe des Vormittags treten Quellwolken auf. Ab dem Mittag kommt es zu Schauern und einzelnen Gewittern mit kleinförmigem Hagel und Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Es weht mäßiger und böiger Wind.