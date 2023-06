Die Woche beginnt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit dem idealen Badewetter für einen Ausflug zum See. Am Montag sei von früh bis spät mit viel Sonne und kaum Wolken zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Die Temperaturen sollen dabei auf bis zu 28 Grad ansteigen.

Auch in der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel klar, die Temperaturen können laut den Meteorologen auf bis zu 10 Grad herunterkühlen. Am Dienstag sei zunächst wieder mit Sonnenschein zu rechnen, im Tagesverlauf wird von Osten her allerdings aufkommende Bewölkung erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad.