Kräftige Schauer mit Starkregen sind am Samstagvormittag über Gebiete am Niederrhein und im Münsterland niedergegangen. Dabei fielen mancherorts Mengen zwischen 10 und 19 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Essen mitteilte. Gewitter gab es nur vereinzelt. Gegen Abend sollte sich das Wetter wieder beruhigen.