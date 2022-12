Eine Pferdekutsche fährt an einem Schild vorbei, das für Oberhof im Thüringer Wald wirbt. Foto

Noch sind keine Loipen gespurt, aber vielerorts hat sich der Thüringer Wald in ein weißes Winterkleid gehüllt. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald von Samstag liegen in den Höhenlagen zwischen 10 und 18 Zentimeter Schnee, oft Pulverschnee. Bei Frost werden am Wochenende weitere Schneefälle erwartet.

Bereits präpariert sind in einigen Orten in dem Thüringer Mittelgebirge kilometerlange Winterwanderwege. Insgesamt gebe es derzeit 21 Strecken. Das sei unter anderem in Brotterode/Trusetal, Ilmenau/Manebach, Oberhof oder Tambach-Dietharz der Fall.

Bei Oberhof mit einer mittleren Schneehöhe von etwa 10 Zentimetern nahmen der erste Skilift und die erste Snowtubing-Anlage dieser Saison den Betrieb auf, so der Regionalverbund. Rodeln sei nicht nur in Thüringens bekanntestem Wintersportort, sondern auch in Oberweissbach und in Spechtsbrunn möglich.

In Sonneberg könne in der Eishalle auf einer Fläche von 30 mal 60 Metern mit Schlittschuhen gelaufen werden. Es bestehe die Möglichkeit, sich Schlittschuhe auszuleihen oder Eislauf-Lernhilfen zu nutzen.