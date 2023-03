Auf einen grauen Himmel, Regen und Schnee müssen sich die Menschen in Thüringen am Wochenende einrichten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, ist es am Freitag bei maximal vier bis sieben Grad sowie vereinzelt etwas Sprühregen oder Schneegriesel meist neblig-trüb. Vor allem südlich des Thüringer Waldes ist es am Vormittag teils noch klar. Am Nachmittag lockert es auf. Im oberen Bergland wird es im Dauergrau etwas kühler.

Weiter geht es am Samstag meist stark bewölkt mit gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen bei fünf bis acht Grad, im Bergland null bis vier Grad. Und auch am Sonntag regnet es der Prognose zufolge zeitweise weiter. Der Regen kann stellenweise in Schneeregen übergehen, im Bergland wird mit Schneefall gerechnet. Es ist meist stark bewölkt und lockert bei drei bis fünf Grad nur gelegentlich auf. Im Bergland werden minus zwei bis plus zwei Grad erwartet.

Wetter Thüringen