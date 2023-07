Kurzer, aber kräftiger Gewitterregen sorgte am Montagabend für Nachschub in den Regentonnen der Kleingärten. Landesweit riss der Wind Äste ab, teilweise stürzten Bäume um.

Thüringen ist bei den Gewittern am Montagabend ohne größere Schäden davongekommen. Zwar ließen stürmische Böen Bäume umstürzen, doch gab es nach Polizeiangaben vom Dienstag keine Verletzten. Die Landeseinsatzzentrale registrierte landesweit 17 Einsätze, sagte ein Sprecher am Dienstag. Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Bebra war in der Nacht zeitweise die Oberleitung beschädigt, wie eine Bahnsprecherin sagte. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war vor allem Wind das Problem, die Regenmengen hätten sich in Grenzen gehalten. Die kräftigsten Böen wurden im Wartburgkreis gemessen.

In Eisenach (Wartburgkreis) rückten die Feuerwehren seit dem frühen Abend bis in die Nachtstunden zu etwa 20 Einsatzstellen im Stadtgebiet aus, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Im Wesentlichen handelte es sich um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes löste sich laut Polizei ein Verkehrsschild und fiel gegen einen Pkw. In Eisenach hatte der DWD die mit 86 Kilometer pro Stunde stärkste Böe während der Gewitter am Montag gemessen. Dies entspreche Windstärke 9, sagte ein Sprecher.

Bei Gerstungen stürzte eine Hochspannungsleitung auf einen Zuchtbullen. In der Gemeinde Werra-Suhl-Tal, zu der Berka/Werra, Dankmarshausen, Dippach und Großensee gehören, fiel ein Baum auf eine Telefonleitung.

Wegen des Oberleitungsschadens an der Bahnstrecke Richtung Bebra wurden Züge zwischen Erfurt und Frankfurt am Main über Würzburg umgeleitet. Der Schaden ist laut Sprecherin seit 3.00 Uhr morgens behoben, der Zugverkehr sei am Morgen ganz normal angelaufen. Weitere wetterbedingten Störungen im Bahnverkehr habe es nicht gegeben.

Obwohl der Regen teils kräftig herabprasselte, wurden an den Messstationen des DWD nur geringe Regenmengen gemessen. Die meisten kamen noch in Seebach im Wartburgkreis zusammen, wo binnen 24 Stunden 19 Liter je Quadratmeter fielen. In Kahla (Saale-Holzland-Kreis) waren es 15 Liter. Nach den Gewittern verringerte sich die Waldbrandgefahr, die nach einer Übersicht der Landesforstanstalt am Dienstag landesweit gering oder sehr gering war. In den nächsten Tagen erwarten die Meteorologen weiteren Regen.

Waldbrandgefahrenkarte von Thüringenforst