Die Niederschläge der vergangenen Tagen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen deutlich entschärft. Am Samstag war sie in den meisten Thüringer Forstämtern nur noch gering oder sehr gering, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorging. Einzig in Nordthüringen herrschte noch mittlere Brandgefahr in den Wäldern, die entsprechende Warnstufe 3 galt in den Forstämtern Bleicherode-Südharz und Sondershausen. Auch hier konnten die Wälder aber ohne Einschränkungen betreten werden.